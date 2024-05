Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Blitz schlägt in Reihenhaus in Uedding ein

Während in vielen Teilen von Mönchengladbach am Mittwochabend, 1. Mai, nur ein leichtes Grummeln zu hören war, hat es in Uedding heftig gekracht. Gegen 20.10 Uhr schlug ein Blitz in ein Reihenmittelhaus an der Ueddinger Straße ein und löste einen Feuerwehreinsatz aus.