Zwischen Hindernissen und Hilfsbereitschaft Wie ein Blinder die Stadt Mönchengladbach erlebt

Eine Passantin, die nicht so recht weiß, ob sie weitergehen oder Platz machen soll. Ein quer über den Gehweg abgestellter Kostenpflichtiger Inhalt E-Roller, der zur Stolperfalle wird. Oder einfach ein Bordstein, der früher kommt, als erwartet. Hindernisse wie diese sind Alltag für Giuliano Vecchione. Der junge Mann ist blind, bewegt sich mit einem Blindenstock durch die Stadt und sagt: „Die meisten Menschen sind sehr umsichtig und hilfsbereit – auch hier in Mönchengladbach.“ Vecchione wohnt seit Oktober 2022 in Rheydt, arbeitet aber in Köln. Er muss also pendeln – und hat so die Vorzüge der etwas kleineren Großstadt kennengelernt, aber auch die Hürden, denen blinde und sehbehinderte Menschen begegnen.