Blinde Sportschützen in Mönchengladbach : Wenn die Ohren das Ziel sehen müssen

Hardt Schützen, die blind schießen? Ja, das geht. Wie zielsicher die blinden Sportler der „Falkenaugen“ aus Hardt sind, zeigen die vielen Pokale des Mönchengladbacher Vereins. Carmen Hommen und Uwe Behrendsen zeigen, wie es geht.

Carmen Hommen setzt Kopfhörer auf. Trainer Uwe Behrendsen reicht ihr das Gewehr. Die Sportschützin steht mit den Füßen fest auf dem Boden. Sie legt an, atmet tief durch. Ein heller Ton dringt in den Raum, in dem es sonst totenstill ist, wird immer schriller. Behrendsen beobachtet seine Schülerin und hält die Luft an. Schuss.