Bläck Fööss spielen in Mönchengladbach : „Wir sind viel mehr als eine Karnevalsband“

Christoph Granderath ist in Wickrath aufgewachsen und hat an der städtischen Musikschule Gitarre gelernt. Foto: J. Oer

Mönchengladbach Am Freitag treten die Bläck Fööss in der Kaiser-Friedrich-Halle auf. Ein Heimspiel für den Gitarristen Christoph Granderath – er lebt in Mönchengladbach.