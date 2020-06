Denkanstoß : Bitte, ich kann nicht atmen...

Jeder muss derzeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Foto: Albert Damblon

Mönchengladbach Da hängen sie an meiner Türklinke, eine Galerie von Schutzmasken. Wenn ich nach draußen gehe, muss ich an sie denken. Deshalb haben sie dort einen guten Platz. Ich werde an sie erinnert, und sie verkommen nicht in irgendwelchen Hosentaschen, wo ich sie kaum wiederfinde.

Außerdem soll ich sie öfters wechseln, damit sich das Virus nicht festsetzt. Regelmäßig halte ich große Maskenwäsche. Anschließend duften sie nach frischem Waschpulver, so dass Corona fast vergessen ist. Jedes Mal, wenn ich sie anziehe, beschlägt die Brille, und es fällt mir schwer zu atmen. Eigentlich hatte ich vergessen, was Atmen ist und wie leicht es geht. Ohne nachzudenken habe ich geatmet. Warum sollte ich mir klar machen, was in meinem Körper abläuft! Jeder Atemzug schien selbstverständlich zu sein. Dank der Schutzmasken weiß ich wieder um den Rhythmus des Atmens. Einatmen – Ausatmen – Atempause. Hinter dem Dreisatz verbirgt sich mein Leben. Es fällt mir ein, dass ich schon als Kind ungerne Masken getragen habe. Während andere Kinder sich zu Karneval mit Masken verkleideten, vermied ich jedes Kostüm, das eine Maske erforderte. Ich wollte weder Löwe noch Teufel sein. War ich ein Clown, konnten die anderen lachen.

Mir dagegen verging das Lachen, weil die bunte Maske den Atem einschnürte. Die Luftlöcher waren zu klein oder saßen falsch. Wer nach Luft hechelt, dem ist nicht nach Lachen zumute. Frei atmen hilft dem Menschen frei zu leben. Lungenkranke erinnern sich sehnsüchtig an die freien Atemzüge ohne Sauerstoffgerät. Der Titel des Schlagers ‚Atemlos‘ kann nicht ernst gemeint sein. George Floyd starb qualvoll unter dem Knie eines Polizisten, das ihm über acht Minuten den Atem raubte.

Ich weiß in Zeiten von Corona um die Notwendigkeit der Schutzmasken, und ich werde sie tragen, um andere zu schützen. Ob im Supermarkt oder im Bus, mein Mundschutz gehört zum Alltag. Aber ich hoffe darauf, dass wir eines Tages wieder frei atmen, wieder tief durchatmen dürfen. „Alles, was Atem hat, lobe den Herrn.“ (Ps 150,6) Übrigens, Gott atmete aus, und sein Atem schenkte den Menschen das Leben. (Gen 2,7).

(Albert Damblon)