Urteil von Bitkom Wie digital Mönchengladbach wirklich ist

Mönchengladbach · Parkschein via Smartphone-App, W-Lan in Bussen, Behördengänge online – aber schlechter Breitbandausbau. Deutschlands IT-Branchenverband Bitkom lobt zwar das Engagement Mönchengladbachs bei der Digitalisierung. Aber es gibt trotzdem Nachbesserungsbedarf. Was gut ist, und was noch fehlt.

16.10.2023, 05:10 Uhr

Die Stadtverwaltung (hier das Rathaus Abtei) hat sich bei der Digitalisierung besonders verbessert, so die Einschätzung von Bitkom. Foto: Andreas Gruhn

Die Stadt soll eine Smart City werden – und wenn es nach Einschätzung von Deutschlands IT-Branchenverband Bitkom geht, dann ist Mönchengladbach inzwischen auch spürbar auf dem Weg dorthin. Im Digitalisierungsranking der deutschen Großstädte, dem Smart City Index, erreicht Mönchengladbach einen Punktewert von 70,1 und liegt damit auf Platz 28 der 81 untersuchten deutschen Großstädte. Im Vergleich zu 2022 ist Mönchengladbach damit um 16 Plätze geklettert.