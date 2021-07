Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie : Mönchengladbach bietet Impfungen ohne Termin an

Mönchengladbach Im Impfzentrum am Nordpark sollen bei einer gezielten Aktion Menschen geimpft werden, die zuvor keinen Termin ausmachen müssen. So werden die Hürden zur Impfung gegen das Virus weiter gesenkt.

Ganz spontan zur Corona-Impfung – was vor ein paar Wochen noch undenkbar war, soll jetzt Realität werden. Wie die Stadt Mönchengladbach am Freitagmittag mitteilt, finden kommende Woche Sonderaktionen mit MRNA-Impfstoffen statt. Diese erfolgen am Mittwoch und Donnerstag,14. und 15. Juli, sowie am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juli, jeweils von 8 bis 20 Uhr. Wie die Stadt weiter verkündet, stehen an diesen Tagen jeweils 1000 Impfdosen zur Verfügung.