Bischöfliche Stiftung : Unbürokratische Hilfe für Frauen

Mönchengladbach Die Bischöfliche Stiftung „Hilfe für Mutter und Kind“ stattet die fünf katholischen Frauenhäuser im Bistum Aachen zunächst von 2019 bis 2021 mit jährlich jeweils 5000 Euro aus, um Frauen in Bedrängnis unbürokratische Hilfen ermöglichen zu können.

„Mit diesem Geld können wir den spontanen Bedarf decken, was auch einmal ein Schwimmbadbesuch sein kann“, berichtete Astrid Samuel vom Frauenhaus des Kreises Viersen. Ihre Kollegin Sigrid Nolde ergänzte: „Bisher ist die Freizeitgestaltung, die für traumatisierte Menschen wichtig ist, bei uns ein bisschen herausgefallen. Diese können wir mit dem Geld jetzt anbieten, so dass die Frauen ihre Köpfe wieder mit guten Eindrücken füllen können.“ Mit dem Stiftungsgeld will das Frauenhaus in Mönchengladbach Fahrräder anschaffen, um die Bewohnerinnen unabhängiger zu machen. Sabine Machado vom Frauenhaus in Mönchengladbach berichtete: „Spielzeug steht ganz unten auf der Liste, was Frauen einpacken, wenn sie mit ihren Kindern zu uns kommen. Sie haben nur das Nötigste dabei. Deshalb ist ein Spielzeug, das wir jetzt kaufen können, eine tolle Sache, das die Kinder mit in ihr neues Leben nehmen können.“