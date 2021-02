Entsorgung in Mönchengladbach : Bis März sollen 70.000 Gelbe Tonnen verteilt sein

Mönchengladbach Bürger können schon vorher nachmessen, ob ein 240-Liter-Behälter bei ihnen passt. Zwei-Personen-Haushalte bekommen automatisch eine 120-Liter-Tonne.

Seit Januar verteilt die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) die kleineren Gelben Tonnen im Stadtgebiet. Denn schon bald soll Verpackungsmüll nicht mehr in den Gelben Säcken landen, die schnell zerreißen können. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, ist es bei der Austeilung der Gelben Tonnen gerade in der zweiten Halbzeit angekommen. Bis Ende März sollen rund 70.000 Behälter verteilt sein. Die ersten fünf Bezirke seien erledigt. Jetzt will das Entsorgungsunternehmen mit dem Bezirk 8 starten.

Danach kommen die weiteren Bezirke (7, 9, 10, 6) an die Reihe. Täglich seien drei große Kastenwagen mit jeweils drei Mitarbeitern mit dem Austeilen beschäftigt. Die Verteilung der Tonnen erfolge ohne vorherige Bestellung automatisch an jeden Haushalt. Im Vorfeld können die Bürgerinnen und Bürger aber bereits überlegen, ob eine 240-Liter-Tonne bei ihnen passt. Wenn sie in einem Bezirk wohnen, in dem die Gelben Tonnen der EGN bisher noch nicht verteilt wurden, können sich alle Tonnennutzer anhand folgender Maße einen Überblick verschaffen, ob eine 240-Liter Gelbe Tonne durch ihren Hauseingang oder in ihre Keller passen würde. Die Maße der Tonne sind: Höhe: 106 Zentimeter, Breite: 58 Zentimeter, Tiefe: 72 Zentimeter.