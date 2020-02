Mönchengladbacher Schulleiterin : Birgit Janßen ist Chefin von 80 Lehrern

Mönchengladbach Birgit Janßen leitet seit einem Jahr die Marienschule. Trotz ihrer Möglichkeiten beneidet sie ihre Kollegen um deren Unterricht.

Nach ihrer Schicht an der Marienschule besucht Birgit Janßen eine Tagung in Düsseldorf. Auf dem Rückweg kauft sie ein, kocht für die Familie und backt 36 Muffins für die Geburtstagsfeier ihrer Tochter am nächsten Tag. Auf dem Elternabend führt sie das Protokoll und verziert spätabends zu Hause noch die Muffins. Seit genau einem Jahr ist die 45-Jährige die Chefin von 80 Lehrern an der Marienschule. Die Mutter von zwei Grundschulkindern ist erfolgreich, tough und effizient. Doch trotz allem passt Birgit Janßen nicht in das Klischee der ehrgeizigen Karrierefrau. Sie ist durchaus eine Macherin – aber vor allem eine engagierte und warmherzige Lehrerin.