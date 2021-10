Für Studierende und Auszubildende am Niederrhein : Bildungsoffensive zu Lehre und Studium

Mönchengladbach IHK, Hochschule, Schaffrath und RP vernetzten sich zu einer besonderen Aktion: Auszubildende und Studierende bekommen ein Jahr lang kostenlos ein RP-Digital-Abo. Damit sollen junge Menschen an die Themen des Lokalen, von Politik und Wirtschaft herangeführt werden.

Es ist ein besonderes Angebot, das sich an Auszubildende im Kammerbezirk der IHK Mittlerer Niederrhein und an Studierende der Hochschule Niederrhein richtet: Sie können an einer Bildungsoffensive teilnehmen, erhalten zwölf Monate gratis Zugang zu RP+, dem digitalen Angebot der Rheinischen Post, und zum RP Quiz Tool. Angesprochen sind rund 4500 Auszubildende und 14.000 Studierende am Niederrhein. Möglich macht das ein Netzwerk aus dem Unternehmen Schaffrath, der IHK, der Hochschule und der Rheinischen Post Mediengruppe.