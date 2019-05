Ausbildung in Mönchengladbach : Bildungskompass soll bei der Berufswahl helfen

Mönchengladbach Das Portal steht auf der städtischen Internetseite.

Was kommt nach der Schule? Ausbildung? Studium? Praktikum? Eine weitere Schulausbildung? Man kann im Freundeskreis herumfragen, in der Familie, in der Schule. In digitalen Zeiten gibt es eine weitere Methode: mit ein paar Klicks im Internet die entsprechende Information finden. Damit das in Mönchengladbach in Zukunft verlässlich möglich ist, baut die Stadt ein Bildungsportal auf, dessen erster Teil, der Bildungskompass, jetzt online gegangen ist. Der Übergang von der Schule in den Beruf steht im Fokus.