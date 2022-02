Bronze-Plastik für Finanzierung des Café Emmaus : Bildhauer Thomas Virnich schafft ein Kunstwerk für den SKM

Mönchengladbach Der renommierte Gladbacher Künstler Thomas Virnich hat schon zweimal den SKM Katholischer Verein für soziale Dienste Rheydt e.V mit seinen Kunstwerken unterstützt. Jetzt schuf er mit einer eigenen Interpretation des heiligen Florians ein weiteres Stück zu Gunsten des Vereins.

Der heilige Florian ist Schutzpatron der Feuerwehr und schützt die Häuser. In der Vorlage, die Thomas Virnich für seine Bronze-Plastiken nutzte, steht er schützend über den brennenden Häusern, die er löscht. Damit symbolisiert er Norbert Schoeller, Geschäftsführer des SKM Katholischer Verein für soziale Dienste Rheydt e.V. (SKM) und Astrid Thies, Sozialarbeiterin im SKM für die Arbeit, die sie mit ihren Kollegen im SKM in der Wohnungslosenhilfe leisten.

„Es kann schnell passieren, dass man Obdachlos wird. Durch Trennung, Verlust der Arbeit oder Krankheit“, sagt Norbert Schoeller. „Dann braucht man jemanden, der berät und beschützt. Das hat Professor Virnich hervorragend eingefangen“, sagt Astrid Thiess. So löschen die Mitarbeiter des SKM symbolisch so manches Feuer. Der heilige Florian von Thomas Virnich besteht aus vielen kleinen, bunten Häusern. Diese hat der Künstler aus dem Eisenbahnmodellbau. Jedes einzelne hat er nach dem Gießprozess koloriert. Ganz fein verschmilzt das Gesicht mit den Häusern. Das Wasser scheint über die Plastik zu laufen.

„Erst hat man die Idee und dann macht man Modelle“, sagt Thomas Virnich und zeigt auf bunte Zeichnungen, die neben der Plastik in seinem Atelier liegen. Ein Jahr hat er an der Figur gearbeitet und insgesamt zehn Bronze-Plastiken hergestellt. Diese sollen in der nächsten Zeit in die Fifty Fifty Galerie in Düsseldorf überführt werden. Dort sollen die zehn Plastiken dann hoffentlich schnell Käufer finden.