Rückblick aus Mönchengladbach Das waren die Bilder des Jahres 2023

Mönchengladbach · Zum Jahresende bietet sich eine gute Gelegenheit, die vergangenen zwölf Monate noch mal gedanklich vorüberziehen zu lassen. Was war gut, was lustig, was weckte besonders viele Emotionen? Hier finden Sie unsere Bilder des Jahres.

27.12.2023 , 17:00 Uhr

12 Bilder Das Jahr 2023 in Bildern 12 Bilder Foto: Ilgner Detlef (ilg)

In voller Montur 50 Kilometer durch die Stadt laufen? Tim Weitz hat es im März 2023 geschafft. Er war einer der Teilnehmer am Megamarsch. Es war nicht das einzige sportliche Ereignis. Im August lockte die Hockey-EM Tausende Anhänger des Sports nach Mönchengladbach. Künstler der Bühne, der Straße und des Närrischen brachten besondere Augenblicke. Reisen Sie durch unseren Rückblick in Bildern. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das Jahr 2023 in Bildern

(dr)