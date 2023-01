Leben in Mönchengladbach So fällt die Bilanz zum Masterplan Stadtbezirke aus

Es ist ein ambitioniertes Vorhaben: Durch den Masterplan Stadtbezirke sollen Innenstädte und Randgebiete in Mönchengladbach „gestärkt und weiterentwickelt werden“. So grundsätzlich wie vielversprechend formuliert es die Stadtverwaltung. Doch was hat sich in den vergangenen Jahren durch den Masterplan konkret in den Bezirken verändert und was steht noch aus? Ein Überblick.