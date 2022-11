Zuschüsse von Stadt Mönchengladbach und Land : Wie viele Anträge bei der zweiten Lastenrad-Förderung bewilligt wurden

Lastenräder sind besonders in Großstädten eine Alternative für Autos (Symbolbild). Foto: dpa/Gregor Fischer

Mönchengladbach 100.000 Euro standen für den Zuschuss beim Neukauf eines Lastenrades oder eines Anhängers zur Verfügung. Wie viele Anträge gestellt worden, und wie viele Bürger jetzt eine Förderung erhalten.

Der Wunsch nach einem eigenen Lastenrad bleibt in Mönchengladbach groß. Das zeigt die Bilanz der zweiten Förderrunde der Stadt, bei der der Neukauf eines Lastenrades oder eines Anhängers bezuschusst wurde. Wie die Verwaltung mitteilte, waren im September 303 entsprechende Anträge eingegangen. Mit der zur Verfügung stehenden Fördersumme von 100.000 Euro wurden letztendlich 67 Anträge bewilligt, die zuvor ausgelost wurden. Das entspricht 22 Prozent.

„Auch in der zweiten Runde der Lastenrad-Förderung war die Nachfrage enorm hoch. Dies zeigt, dass wir mit dem Angebot zur Verkehrswende an der richtigen Stelle ansetzen“, wird Oberbürgermeister Felix Heinrichs in einer Pressemitteilung zitiert. Schon im Mai gab es eine Förderrunde, bei der von 342 Anträgen Kostenpflichtiger Inhalt 37 bewilligt wurden. Im Mai stammte das Geld (50.000 Euro) aus dem städtischen Haushalt. Im September wurde der Fördertopf verdoppelt, wobei 50.000 Euro aus Landesmitteln kamen.