Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl 2020 : Die Bilanz der GroKo

Viele Mönchengladbacher Eltern wünschen sich ein flexibleres Betreuungsangebot für ihre Kinder. Foto: dpa/Marcel Kusch

Mönchengladbach Vor sechs Jahren unterzeichneten CDU und SPD ihre Kooperationsvereinbarung „Gemeinsam mehr für Mönchengladbach bewegen“. Was ist aus den Versprechen geworden? Eine Übersicht zu den Bereichen Bildung und Sport.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Grulke und Gabi Peters

In den vergangenen Jahren haben Bund und Land reichlich Fördermittel für Schule und Bildung ausgeschüttet. Die Finanzspritzen konnte die klamme Stadt Mönchengladbach gut gebrauchen. Schließlich gab es einen extremen Sanierungsstau in den Schulen. Als die versprochenen Millionen für das Förderprojekt „Gute Schule 2020“ flossen, bedienten sich CDU und SPD eines zulässigen Tricks und verschoben bereits seit Jahren geplante Schulsanierungmaßnahmen in das Programm, um so Mittel für andere Dinge frei zu bekommen. Dabei hatten sie im Kooperationsvertrag einen Handlungsschwerpunkt ganz groß mit „Bildung ist Zukunft“ überschrieben. Jetzt sind zwar in vielen Schulen die Handwerker, aber einen Sanierungsstau gibt es immer noch, was zum Teil auch an den alten Gebäuden liegt.

Kita-Plätze

„Wir wollen die Rahmenbedingungen für Familien, Kinder und Jugendliche in Mönchengladbach verbessern. Die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten sind flexibler zu gestalten, damit sie der veränderten Lebensrealität und den Bedürfnissen der Eltern gerecht werden. Innovative Modelle sollen gefördert werden. Das Angebot in der vorschulischen Erziehung ist bedarfsgerecht und nachfrageorientiert zu decken. Gemeinsam mit Unternehmen wollen wir geeignete Modelle für Betriebskindergärten entwickeln.“

Genügend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen, ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Mönchengladbach hat 2019 eine Ausbau-Offensive gestartet. Die war aber auch nötig. Schon vor acht Jahren hatte eine Elternbefragung ergeben: Die Stadt braucht dringend mehr Betreuungsplätze, um den Rechtsanspruch erfüllen zu können. Seitdem wird fleißig gebaut. Das muss auch so sein. Schließlich können Eltern einen Kita-Platz einklagen. Bis jetzt hat dies noch niemand getan, Androhungen gab es aber schon.

Gut 3500 Kindergartenplätze sollen bis 2024 in Mönchengladbach entstehen. Nach den neuesten Berechnungen der Stadt steigt die Versorgungsquote bei Kita-Plätzen bis August 2020 auf 94,9 Prozent für Über-Dreijährige. Bei den U3-Kindern sind es 44,7 Prozent. Ob das reichen wird, ist ungewiss. Denn mit dem Anstieg von erwerbstätigen Müttern wächst auch die Nachfrage nach Kita-Plätzen – und nach Kindergärten mit flexiblen Öffnungszeiten. Die gibt es zwar im Rahmen des Förderprogrammes KiTa Plus. Aber nicht alle städtische Kindergärten bieten sie an und nicht alles ist alltagstauglich. In Kitas in freier Trägerschaft sieht das schon ein bisschen anders aus. In einigen Kindergärten können die Eltern am Vortag angeben, wann sie ihre Kinder morgens bringen und nachmittags wieder abholen.

Betriebs-Kitas sind eigentlich ein Erfolgsmodell. Kinder werden in der Nähe ihrer berufstätigen Eltern betreut, die Öffnungszeiten richten sich nach den Arbeitszeiten. Folglich ist es richtig, dass die GroKo auf Betriebs-Kitas setzt. Viele gibt es davon allerdings noch nicht in der Stadt, auch wenn jetzt eine Kita für die Beschäftigten im Nordpark an den Start geht. Bis jetzt gibt es fünf betriebliche Kindergärten und sechs betriebliche Lena-Gruppen.

Die Erneuerung der Radrennbahn an der Carl-Diem-Straße mit Multifunktionsgebäude und Skateranlage gehört zu den Vorzeigeprojekten. Foto: Jürgen Körting

Sport

„Wir wollen die Sportpauschale, die uns vom Land NRW zur Verfügung gestellt wird, in die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Mönchengladbacher Sports investieren. Wir wollen hochwertige Sportanlagen erhalten und sehen in der Konzentration von Flächen eine Möglichkeit, dieses Ziel auch finanziell zu erreichen.“

Seit Jahren arbeitet die Stadt die Projekte aus ihrem 2006 erstmals aufgestellten und nun bereits zum zweiten Mal fortgeschriebenen Sportstättenentwicklungsplans nach und nach ab. Daran hat sich auch in den vergangenen sechs Jahren nichts geändert. Mit einem cleveren Finanzierungs-Mix aus der Sportpauschale des Landes, eigenen Haushaltsmitteln, dem Verkauf von Flächen, die zur Wohnbebauung freigegeben werden, und der Eigenbeteiligung der Vereine ist es gelungen, schon mehr als 100 Millionen Euro in die Sportstätten zu investieren. Mittlerweile sind alleine 18 Kunstrasenplätze in der Stadt fertiggestellt. Deren Zahl hat sich seit 2014 fast verdoppelt, hinzu kommen Bolzplätze und Kleinspielfelder. Ein Vorzeigeprojekt war sicherlich neben der Erneuerung der Anlage Odenkirchen die Modernisierung der Sportanlage Radrennbahn, die neben dem Kunstrasenspielfeld ein Multifunktionsgebäude, eine Skateranlage, eine Laufstrecke und weitere Trainingsflächen für den nicht-organisierten Sport erhielt. Auch dies zählte zu den Zielen der Groko, die durch meinungsstarke Mitglieder im Sportausschuss vertreten ist. Und weitere Großprojekte wie der Campuspark in Rheydt sind bereits auf den Weg gebracht.

Viele Aufgaben der Prioritätenliste bei den Außensportanlagen sind erledigt, weiteren werden in den kommenden drei Jahren noch folgen. Bei den Sporthallen liegt derweil noch mehr Arbeit vor der Stadt, auch wenn in diesem Bereich gerade in letzter Zeit auch schon einiges passiert ist. Weiterhin fehlt eine große Halle für sportliche Top-Veranstaltungen. Zudem wird es eine große Herausforderung bleiben, die Wasserzeiten in den Bädern unter Schulen, Vereinen und sonstigen Badegästen zu verteilen, ohne einen Bereich zu vernachlässigen.