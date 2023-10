Folgen von Deutschlandticket und Wassertemperatur So geht es Gladbachs Bussen und Bädern

Die Linienbusse und die Schwimmbäder der NEW gehören zur Daseinsvorsorge in Mönchengladbach. Die politischen Entwicklungen des vergangenen Jahres haben aber erheblichen Einfluss auf die beiden Bereiche des kommunalen Versorgers. Neun-Euro-Ticket im vergangenen Jahr, das Deutschlandticket in diesem Jahr und die abgesenkten Wassertemperaturen in den Schwimmbädern haben ihre Spuren in der Bilanz der zuständigen NEW-Tochter Mobil und Aktiv hinterlassen, wie Geschäftsführer und NEW-Vorstandsmitglied Thomas Bley den Finanzpolitikern der Stadt im dafür zuständigen Ausschuss erklärt hat. Die Umsatzerlöse sanken um rund 2,5 Millionen Euro auf 56,6 Millionen Euro im Jahr 2022.