Bilanz der Mülldetektive So viele Umweltsünder hat die Mags 2022 erwischt

Das neue Jahr ist für die Mülldetektive der Mags mit einem Knaller gestartet: eine Sperrmüllablagerung, die ihresgleichen sucht. Auf dem Gehweg an der Bungtstraße stapelten sich über eine Strecke von 15 Metern Säcke gefüllt mit Restmüll. „Da war kein Durchkommen mehr“, sagt Jörg Wilms, Leiter der Mülldetektive. „Aber darum allein geht es nicht. Das war nicht nur zu viel. Es war zudem kein Sperrmüll. Bei Sperrmüll handelt es sich, wie der Name schon sagt, um Müll, der für eine Abfalltonne zu sperrig ist. Würden dagegen Säcke wie sie an der Bungtstraße lagen mit auf dem Sperrmüllfahrzeug landen, würden wir die Mülltrennung und damit den Umweltschutz wortwörtlich über den Haufen werfen.“