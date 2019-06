Auf Reiterhof in Mönchengladbach : Bienenschwarm setzt Jugendliche fest

Mönchengladbach Über mehrere Stunden mussten drei Jugendliche in einer Sattelkammer ausharren. Der Grund: Ein Bienenschwarm versperrte ihnen den Weg nach draußen. Die Feuerwehr musste alarmiert werden.

Am Samstagnachmittag hatte sich im Innenhof eines Reiterhofs ein Schwarm Honigbienen an einer Türzarge zur Sattelkammer niedergelassen. Drei Jugendlichen konnten dadurch nicht mehr nach draußen. Die Situation war so kritisch, dass die Feuerwehr alarmiert werden musste. Auf der Anfahrt wurde über die Leitstelle eine Imkergruppe informiert, um den Schwarm einzusammeln. Als die Einsatzkräfte am Reiterhof eintrafen, hatten sich die drei Jugendlichen im hinteren Teil der Kammer vor den Tieren versteckt. Der Bienenschwarm kreiste inzwischen unmittelbar vor der Tür.