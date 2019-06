Tierischer Einsatz in Mönchengladbach : Bienenschwarm fliegt auf Auto am Minto

Mönchengladbach Gut 25.000 Bienen haben sich das Minto-Parkdeck als Landeplatz ausgesucht. Warum sie alle auf ein ganz bestimmtes Auto flogen? Imkerin Margarete Peltzer hat eine ziemlich schlüssige Erklärung.

In Mönchengladbach gibt es immer mehr Stadtbienen. Bienenstöcke stehen nicht nur auf dem Minto, sondern unter anderem auch auf dem Math.-Nat.-Gymnasium und am Schloss Rheydt.

Die Zahl der Imker in der NRW ist in den letzten Jahren um 4000 erhöht. Margarete Peltzer glaubt, dass auch das gestiegene Umweltbewusstsein dazu geführt hat.

„Ich sollte das Auto etwas versetzen, damit die Imker besser herankamen“, erzählt Serkan Sirlibas. Das sei schon ein komisches Gefühl gewesen, sich in den Wagen zu setzen. Denn etliche Tiere hatten sich den Weg in den Innenraum gebahnt. „Um mich herum war nur Gesumme“, sagt der Erkelenzer, „mein Adrenalinspiegel war am Anschlag“. Auch als der 28-Jährige den Wagen nach Hause fuhr, schwirrten um ihn herum noch viele Bienen. Die, so berichtet der Erkelenzer, seien aus allen Ritzen gekommen. „Es war ein heißer Tag, 28 Grad, aber ich hatte Handschuhe, Jacke, Mütze und Schal an, um mich zu schützen. Ich dachte, die Tiere könnten zustechen. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie waren lammfromm.“