Gemälde aus Lesebändchen : Ein Bild voller Buch-Bändchen

Mönchengladbach Wenn in der Stadtbibliothek neue Bücher ankommen, werden als erstes die Lesebändchen herausgeschnitten. Was nach Frevel klingt, hat einen guten Grund.

Die Erklärung, warum die Bänder nicht in ihren Büchern bleiben können, ist simpel: „Sie verheddern sich in unserem Rückgabeautomaten, und dann steht alles still“, sagt Bibliotheksleiterin Brigitte Behrendt. Der Automat, der im Eingangsbereich steht, befördert das Buch auf Rollen und Bändern in einen von sieben Körben. Er sortiert die Bücher nach dem Einscannen vor, die Mitarbeiter der Bibliothek haben es somit leichter, sie wieder in die richtige Abteilung zu bringen. „Dadurch können wir Personal in die Aufgaben stecken, die kein Automat übernehmen kann“, sagt Behrendt.