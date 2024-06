Personalmangel in Mönchengladbach Stadtteilbibliothek Giesenkirchen für drei Wochen geschlossen

Die Schul- und Stadtteilbibliothek am Asternweg wird für drei Wochen geschlossen. Das meldet die Stadt. Die Einrichtung in Giesenkirchen bleibt demnach von Montag, 17. Juni, bis einschließlich Freitag, 5. Juli, zu. Ab Montag, 8. Juli, kann sie dann wieder besucht werden. Wie ein Stadtsprecher auf Rückfrage unserer Redaktion erklärt, hängt die mehrwöchige Schließung mit „fehlenden Personalkapazitäten in den nächsten Wochen“ zusammen. Die Stadt verweist für diese Zeit „auf die Bibliotheken in Mönchengladbach, Rheydt und Rheindahlen, die Außen-Rückgabe der Zentralbibliothek im Carl Brandts Haus sowie auf die umfangreichen Online-Angebote der Stadtbibliothek“.