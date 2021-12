Projekt in Mönchengladbach : Wie die Bibliothek gesundes Bauen fördert

Mönchengladbach Ein Netzwerk aus deutschen und niederländischen Städten will Bauweisen mit Materialien voranbringen, die dem Wohlbefinden der Bewohner und Beschäftigten dienen. Wie das geht, zeigt die Bibliothek im Vitus-Center mit Info-Material und Filmen.

Die Gebäude der Zukunft sollen gesund und nachhaltig sein. Diesen Gedanken verfolgt das „Healthy Building Network“ und definiert ein gesundes Gebäude so: „Ein Healthy Building ist ein Gebäude, welches das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden seiner Nutzer und deren Umgebung maximal fördert.“ So haben Studien ergeben, dass das Arbeitsumfeld Einfluss auf das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter hat. In Unternehmen wird die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter erhöht, der Krankenstand gesenkt. Ein Beispiel dafür, wissenschaftlich durch die Uni Maastricht bestätigt, ist der Neubau der Stadtverwaltung Venlo, die als Vorbild für ein neues Rathaus in Rheydt gilt.