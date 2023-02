Tierschutz in Mönchengladbach Bungtbach-Biber überflutet das Waldgebiet

Der Biber ist nun seit fast zwei Jahren wieder in Mönchengladbach heimisch. 20 bis 25 Exemplare leben schätzungsweise im Stadtgebiet. Stefan Neumeier, zuständig für Artenschutz, spricht von „achteinhalb“ Revieren. Denn es sei noch nicht gesichert, ob sich das Nagetier im Wickrather Schlosspark niedergelassen hat oder nur auf der Durchreise war. Weitere Reviere liegen rund um den Bresgespark, nahe Rheindahlen, an der Niers, am Mühlenbach, am Knippertzbach (drei Reviere) und am Bungtbach, wie ein Stadtsprecher informiert. In letztgenanntem Gebiet musste die Stadt nun aber einschreiten. Denn dort hat der Biber mit seinem Dammbau etwa einen Hektar Wald unter Wasser gesetzt.