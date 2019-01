Säuglingstod in Mönchengladbach: BGH hebt Urteil gegen Mutter von Baby Leo auf

Säuglingstod in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der qualvolle Tod des 19 Tage alten Säuglings muss erneut verhandelt werden. Wieder geht es um die Rolle der Mutter bei dem Mord.

Was ist in der Frau vorgegangen, als sie in der Nacht zum 21. Oktober 2015 die Schreie ihres Babys aus dem Nachbarzimmer hörte? Wusste sie, dass ihr Ehemann den erst 19 Tage alten Leo umbringen wollte? Und warum ist sie nicht eingeschritten? Diese Fragen haben sich beim ersten Prozess schon viele Menschen gestellt, beim zweiten auch. Und um diese Fragen wird es wieder gehen – bei einer dritten Auflage bei Gericht.