Mönchengladbacher Gründerin zur Illusion der „Digital Natives“ „Wir verraten die junge Generation und ihre Entwicklungsmöglichkeiten“

Handys im Kindergartenalter, Tablets in der Grundschule, Informatik-Unterricht in der Sekundarschule. Technik dieser Art ist nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag und der Bildungsphase Heranwachsender. Als „Digital Natives“ wird die junge Generation bezeichnet. Soll heißen: Sie sind mit der Technologie aufgewachsen, kennen sich also damit aus und sind geübt in der Nutzung. Doch diesem Klischee widerspricht Simone Stein-Lücke. „Eine hohe Bildschirmzeit hat noch lange nichts mit IT-Kompetenz zu tun“, sagt sie. „Wir verraten die junge Generation und ihre Entwicklungsmöglichkeiten, wenn wir sie als ‚Digital Natives‘ abstempeln, obwohl sie keine wirkliche Verkehrserziehung erhalten haben.“