Schützenbrauchtum in Mönchengladbach Volker Küppers empfängt die neuen Majestäten

Ein bisschen „Kebbelei“ muss schon dabei sein, wenn sich Bettrather und Neuwerker Schützen treffen. So ist es dann am Dienstagabend auch vor dem Empfang der vier Bruderschaften aus den beiden Ortsteilen durch den Bezirksvorsteher Volker Küppers, als sich die vier Königshäuser der St. Maria-Männerbruderschaft und der St. Johannes-Junggesellenbruderschaft aus Bettrath sowie der St. Barbara-Bruderschaft und der St. Maria Junggesellenbruderschaft aus Neuwerk vor dem Rathaus begrüßen. Da sich das Rathaus auf Neuwerker Boden befindet, übernimmt Barbara-Präsident Johannes Winz die Begrüßung. „Herzlich willkommen, gut gefunden“, heißt es von ihm an die Bettrather gerichtet. „Ich habe es gerade noch geschafft, Neuwerk ohne mein Navigationsgerät zu finden“, ist die schlagfertige Antwort von Günter Jürgens, Präsident der Männerbruderschaft Bettrath. Es wird herzhaft gelacht und weiter freundschaftlich gefrotzelt, bis es geschlossen zum Empfang in den Sitzungssaal des Rathauses geht.