Rheydter Wochenmarkt : Bezirksvorsteher will Klettergerüst statt „Plastikbrocken“

Rheydts Wochenmarkt soll ein neues Konzept bekommen. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Ulrich Elsen reagiert auf die Karikatur von Nik Ebert, die in der Rheinischen Post erschienen ist. Was er zu sagen hatte und was er verspricht.

Die Karikatur von Nik Ebert zu den Umgestaltungsplänen am Rheydter Wochenmarkt vom vergangenen Samstag hat einige Reaktionen hervorgerufen. Auch Bezirksvorsteher Ulrich Elsen (SPD) meldete sich in einer E-Mail zu Wort und gab Nik Ebert dabei ein Versprechen. „Wir beide sind als ,alte Rheydter’ dem Wochenmarkt sehr verbunden“, betont Elsen.

Der Markt gehöre „seit unseren Kindertagen“ zum Stadtbild von Rheydt. Gerade deshalb nehme er die in der Karikatur zum Ausdruck gebrachte Mahnung und Warnung auch sehr ernst.

Das sind die Gedanken, die sich unser Karikaturist Nik Ebert dazu machte. Foto: Nik Ebert

„Rheydter Wochenmarkt, marketinggerecht“, so die Zeile unter der Karikatur, werde es ganz bestimmt nicht geben, versichert Elsen. „Gerade die bunte Vielfalt macht den Charme des Marktes aus und das einem ,durchgestylten Konzept’ zu opfern, wäre der Tod des Marktes.“

Im Gegenteil, sagt Elsen, sei das Ziel des Arbeitskreises aus Marktbeschickern, Verwaltung und Politik, ein Angebot regionaler Produkte zu schaffen – ergänzt um die Möglichkeit, „gerne auf dem Markt zu verweilen, dort gekaufte Produkte an einfachen Tischen und Bänken zu genießen“.

Basis für diese Vorstellungen, so der Vorsteher des Stadtbezirks Süd weiter, sollen Empfehlungen aus einer Analyse der Hochschule Niederrhein sein, die vor allem Bedarf an Attraktionen für jüngere Zielgruppen vorsehen. In der Diskussion waren beispielsweise bereits Trucks mit Streetfood.

Die Sitzmöbel „Enzi“ stehen auch am Rheydter Markt. Foto: Andreas Gruhn