Bezirksvorsteher Ost in Mönchengladbach : Krichel-Mäurer (SPD) tritt bei Wahl 2020 nicht mehr an

Hermann-Josef Krichel-Mäurer, Vorsteher im Stadtbezirk Ost, wird bei der Kommunalwahl 2020 nicht erneut kandidieren. „Es zeichnet sich ab, dass die Doppelanforderung aus Beruf und Politik ihren Tribut fordert. Meinem eigenem Anspruch, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein, würde ich wohl keine weitere Wahlperiode in der gewohnten Weise neben meinem Beruf erfüllen können“, teilte Krichel-Mäurer unter anderem dem SPD-Unterbezirksvorstand und den SPD-Fraktionen in Stadtrat und Bezirksvertretung Ost mit. Über die laufende Wahlperiode hinaus werde er sich 2020 für kein öffentliches Amt mehr bewerben. In die Partei wolle er sich aber weiter einbringen.

Krichel-Mäurel begann seine politische Karriere bei den Grünen und wechselte Anfang der 1990er Jahre in die SPD. Von 2007 bis 2011 war er Vorsitzender des Unterbezirks MG. Der 57-jährige Polizist ist seit 2004 Vorsteher des Stadtbezirks Ost. „Ich möchte nicht warten, bis sich das verschlissen hat und andere Leute sagen, es werde Zeit zu gehen“, sagte Krichel-Mäurer am Dienstag unserer Redaktion. Das Amt mache Spaß, sei aber zeitaufwendig und auch anstrengend. Besonders gerne erinnert er sich an Zusammenarbeit mit Bürgern im Stadtbezirk, die 2015 und danach Flüchtlingen halfen, in Deutschland Fuß zu fassen.