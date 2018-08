Mönchengladbach: Bezirksvorsteher begrüßt Ansiedlung von Amazon

Redaktionsgespräch Arno Oellers : „Wenn du nichts tust, hast du alles falsch gemacht“

Arno Oellers ist Bezirksvorsteher im Bezirk West. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Arno Oellers, Bezirksvorsteher West, spricht über Leerstände, Verkehrsströme und die Ansiedlung von Amazon in Rheindahlen.

Herr Oellers, Sie sind Bezirksvorsteher von Mönchengladbach West – das sind Rheindahlen und Wickrath sowie die dazugehörigen Dörfer. Wie schaffen Sie es, diesen riesigen Bereich abzudecken?

Oellers Insgesamt sind es über vierzig Ortschaften. Darunter sind so kleine wie Eickelnberg mit nur vier Häusern, größere wie Wickrathberg und eben Wickrath, Holt und Rheindahlen. Für die Tätigkeit als Bezirksvorsteher geht tatsächlich viel Zeit drauf, seitdem ich im Ruhestand bin sicher noch mehr. Ich kenne alle Ecken im Bezirk, ich bin hier aufgewachsen. Besonders positiv finde ich, dass es so viele Traditionsvereine im Bezirk gibt, die eine großartige Jugendarbeit leisten. Wenn ich unterwegs bin oder bei Veranstaltungen wie Schützenfesten, werde ich oft angesprochen und auf vieles aufmerksam gemacht, um das ich mich dann mit den Mitarbeitern der Bezirksverwaltung kümmere. Vorhin beispielsweise kam ein Hinweis auf ein Grundstück, das der Stadt gehört, wo sich aber viel Müll sammelt. Jetzt werden wir mal sehen, wie wir das wieder sauber kriegen.

Info Bankkaufmann, Rentner und Politiker Geboren am 7. August 1950 in Mönchengladbach-Hehn Ausbildung Bankkaufmann Beruf Rentner Funktion Bezirksvorsteher Mönchengladbach-West Hobbys Zeit mit den vier Enkelkindern verbringen und Wandern auf Mallorca.

Welche Lieblingsplätze haben Sie im Bezirk West?

Oellers Mein Lieblingsplatz ist zu Hause in Genholland. Aber ich fahre auch sehr gern mit dem Rad durch den Bezirk, bleibe hier und da stehen und klöne mit den Leuten. Wir leben in einem sehr schönen ländlichen Bezirk.

Sie selbst leben in Rheindahlen. Man hat Ihnen gelegentlich unterstellt, dass Ihr Herz mehr für diesen Stadtteil schlägt.

Oellers Ich bemühe mich natürlich, mich gleichmäßig um alle Stadtteile zu kümmern. Nach der Zusammenlegung der Bezirke war ich aber im Gegenteil eher mehr in Wickrath, weil ich mich einarbeiten musste. Im Prinzip geht das aber wirklich nach Bedarf. Ob ich in Holt, Rheindahlen oder in Wickrath unterwegs bin. Beim Gewerbegebiet beispielsweise war Wickrath gut aufgestellt, in Rheindahlen hat sich lange nichts getan. Jetzt passiert dort viel. Da ist der Bezirksvorsteher natürlich involviert. Die tolle Entwicklung im Nordpark ist ja nun weit über unsere Stadtgrenze bekannt.

Sie haben sich in letzter Zeit auch Wanlo sehr gewidmet.

Oellers Ja, Wanlo ist ein wunderbarer Ort, wenn alle an einem Strang ziehen, aber es gab in letzter Zeit Differenzen, zum Beispiel was die Nutzung der alten Schule angeht. Einige wollen das Gelände neu bebauen, um damit die Neugestaltung des Dorfplatzes zu finanzieren. Andere wollen die Schule als öffentliches Wohnzimmer nutzen und dort Veranstaltungen und Workshops durchführen. Beide Ideen sind sicher gut. Aber so etwas funktioniert nur, wenn der Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Vereinen zusammensteht. Deshalb wurde zu einem Treffen aller Vereine eingeladen, damit alle miteinander im Gespräch bleiben. Als Bezirksvorsteher versuche ich neutral zu vermitteln.

In Wickrath sind bis auf das Fest am See fast alle anderen Großveranstaltungen abgesagt worden. – etwa das Brunnenfest und das Knospen- und Genussfest. Was ist los?

Oellers Es ist im Augenblick tatsächlich schwierig, etwas auf die Beine zu stellen. Der Gewerbekreis tut sich schwer. Die Einzelhändler sind müde geworden. Der Heimatverein ist sehr aktiv, kann es aber nicht allein stemmen. Die Gewerbetreibenden müssen bei solchen Veranstaltungen mitziehen. In Rheindahlen hatten wir einmal ein ähnliches Problem, aber dort hat sich der Gewerbekreis neu aufgestellt. Dort ist man auf einem guten Weg, auch in Zusammenarbeit mit dem Verein „Zukunft Rheindahlen“.

In Rheindahlen soll die Verkehrsführung geändert, dadurch der Durchgangsverkehr verringert und der Marktplatz ansehnlicher gestaltet werden. Daran gibt es viel Kritik.

Oellers Eine Diskussion muss man auch aushalten können. Erst einmal geht es darum, politisch die Enden zusammenzubringen. Ich schlage vor, das Zentrum im Spätherbst erst für den Durchgangsverkehr zu sperren, der von der Hardter Straße kommt. Dann wird man sehen, wie sich die Verkehrsströme entwickeln. An der Plektrudisstraße geht es darum, größtenteils die Parkplätze zu erhalten, aber auch den Durchgangsverkehr Richtung Kirche zu verringern. Über die geäußerte Kritik muss man natürlich nachdenken. Auf der anderen Seite waren die Bürger zu Veranstaltungen eingeladen, bei denen die Vorschläge der Verwaltung gezeigt wurden und Anregungen eingebracht werden konnten. Daran hätte jeder teilnehmen können. Aber man wird es nie allen recht machen können.

Was soll mit dem Wochenmarkt passieren?

Oellers Ich bin bis 2020 gewählt und ich hoffe, dass bis dahin der Wochenmarkt auf dem Platz vor der Kirche stattfindet. Das wäre ein schöner Rahmen. Das Hauptproblem des Wochenmarktes ist allerdings, dass die Zahl der Marktbeschicker zurückgeht.

In den Zentren von Rheindahlen und Wickrath gibt es Leerstände. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Oellers Die Situation ist schwierig. Oft siedeln sich Geschäfte ohne Substanz an, die nicht lange existieren. Aber die Probleme haben hier und da auch mit den Vermietern zu tun. Als Eigentümer muss ich auch bereit sein, jungen Selbstständigen eine Chance zu geben und dafür auch den Mietpreis mal zu reduzieren.

Eine positive Entwicklung in Rheindahlen ist die Wiederbelebung des Jägerhofs durch den Eigentümer der Boltenbrauerei Michael Hollmann.

Oellers Ja, dort wurde viel investiert und er wird gut angenommen. Das ist sehr gut für Rheindahlen. In einem Stadtteil muss es immer auch Orte der Begegnung geben. Die Gastronomie ist im ländlichen Bereich sehr wichtig, leider ist es heute nicht mehr ganz so üblich, sich abends in der Kneipe zu treffen.

Schon häufiger wurde der Einsatz von Bürgerbussen diskutiert, die die Bewohner der Dörfer in die Zentren bringen soll. Tut sich in dieser Hinsicht etwas?

Oellers Die Idee wurde schon einmal diskutiert, aber es sind auch viele Fragen zu klären, obwohl der Bürgerbus in Korschenbroich und in Schwalmtal gut funktioniert. Man muss herausfinden, was die Menschen in den Ortschaften wollen. Es ist möglich, dass ein Bürgerbus noch nicht nötig ist. Der Familienzusammenhalt funktioniert noch gut. Kinder oder Enkel leben oft in der Nähe.

Trotzdem gibt es leer stehende Gebäude, zum Beispiel Bauernhöfe, die drohen zu verfallen.

Oellers Das stimmt. Das sind oft wunderschöne Höfe, die auf keinen Fall verfallen sollten. Das heutige Baurecht macht häufig Schwierigkeiten. Aber auch die Verwaltung hat erkannt, dass man etwas flexibler sein muss. Vor allem muss Wohnraumnutzung möglich sein.

Wie sieht es in Wickrath und Rheindahlen mit Baugebieten aus?

Oellers In Wickrath wird das Baugebiet an der Mutter-Ey-Straße fertig. Das ist aber noch Richtung Westen zu erweitern. Dafür fehlt noch der Bebauungsplan. In Rheindahlen geht die Grötekenstraße in die Vermarktung und in Voosen steht der erste Kran. Jetzt müssen wir noch über das Gebiet hinter dem ehemaligen Krankenhaus in Rheindahlen nachdenken. Dort wären zum Beispiel Seniorenwohnungen möglich.

Und das Diltheygelände?

Oellers Dafür gibt es jetzt wohl einen ernstzunehmenden Investor. Dort wäre gegebenenfalls eine Mischung von Wohnbebauung und Kleingewerbe möglich.

Die Ansiedlung von Amazon am Rande Rheindahlens führt zu Diskussionen. Die Menschen haben Angst vor dem zusätzlichen LKW-Verkehr. Gibt es da vernünftige Vereinbarungen und Pläne?

Oellers Amazon schafft nach eigenen Angaben rund 1300 Arbeitsplätze in Rheindahlen, und zwar nicht nur im Niedriglohnsektor, sondern auch hochqualifizierte IT-Arbeitsplätze. Wir brauchen Arbeitsplätze für die zukünftige Generation. Deswegen finde ich es richtig und wichtig, dass Amazon kommt, auch wenn es viel Kritik gibt. Wenn du handelst, wirst du kritisiert. Aber wenn du nichts tust, hast du alles falsch gemacht. Dass die Bürger sich Sorgen wegen des Verkehrs machen, ist natürlich nachvollziehbar. Schließlich wird es zu den Spitzenzeiten vor Weihnachten täglich bis zu 350 LKW-Verkehre geben. Der Verkehr ist also ein riesiges Thema. Aber es gibt auch Konzepte. Zum Beispiel soll ein großes, begrüntes Parkhaus entstehen, das auch das Dahlender End schützen wird und auf dem Amazongelände werden Stellplätze vorgehalten, damit die LKW-Fahrer nicht bis zu ihren Entladezeiten die Straßen zuparken.