Bezirksvertretungen in Mönchengladbach BV Nord diskutiert über Nutzung von P&C-Gebäude

Kommende Woche tagen die vier Bezirksvertretungen (BV) in der Stadt – und es stehen einige spannende Themen auf den Tagesordnungen. Bei der öffentlichen Sitzung der BV West am Dienstag, 28. Mai, debattieren die Kommunalpolitiker ab 17 Uhr unter anderem über den Umbau des Knotenpunktes Poststraße/Trompeterallee. Die Sitzung findet in der Bezirksverwaltungsstelle Rheindahlen, Plektrudisstraße 25-27, statt. Ebenfalls kommenden Dienstag treffen sich ab 17 Uhr die Mitglieder der BV Ost im Rathaus Rheydt. Es wird dort unter anderem über „geplante verkehrliche Maßnahmen im Bereich Volksgarten“ gesprochen.