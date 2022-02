Junge Politik in Mönchengladbach : Schülervertretung noch im Wiederaufbau

Junge Politik in Mönchengladbach

Mönchengladbach Nach der Reaktivierung der Bezirksschülervertretung in Mönchengladbach werden zunächst grundsätzliche Fragen geklärt. Außerdem haben sie zwei Landesdelegierte gewählt.

Seit September 2021 gibt es sie wieder: Die Bezirksschülervertretung (BSV), die sich für die Belange von Schülern in Mönchengladbach einsetzen will. In der vergangenen Woche haben sich ihre Mitglieder zum zweiten Mal seit ihrer Reaktivierung getroffen.