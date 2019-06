Neubau in Mönchengladbach : Bezirksregierung rügt Rathaus-Pläne

Mönchengladbach Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher hat zwar den Doppelhaushalt 2019/2020 genehmigt, zweifelt aber an der Wirtschaftlichkeit des Rathaus-Neubaus. Sie verlangt, dass mehr auf die Kosten als auf städtebauliche Aspekte geachtet wird.

Es gab Jahre, in denen Mönchengladbach nur mit Hängen und Würgen einen halbwegs sauberen Nothaushalt hinbekam. Die Zeit ist vorerst vorbei. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat nämlich in dieser Woche den Doppelhaushalt der Stadt für die Jahre 2019 und 2020 genehmigt. In dem zwölfseitigen Bescheid lobt Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher den Überschuss aus dem vergangenen Jahr in Höhe von 36 Millionen Euro: „Das ist eine erfreuliche Entwicklung, die das Vertrauen in die städtische Planung und in das Erreichen der erforderlichen Ausgleiche 2019 bis 2022 stärkt.“ OB Hans Wilhelm Reiners sagt dazu: „Vor diesem Hintergrund werden wir die Spielräume für dringend notwendige Investitionen für Wachstum in Qualität nutzen.“ Allerdings warnt die Kommunalaufsicht: Es sei fatal, sich auf den positiven Ergebnissen auszuruhen.