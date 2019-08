Wichtige Hürde genommen : Bezirksregierung erlaubt Einrichtung zum Rathaus-Neubau in Mönchengladbach

Das historische Rathaus in Rheydt soll in einen Neubau-Komplex integriert werden. Der Architektenwettbewerb dazu läuft. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Eine neue Einheit in der Verwaltung soll das Großprojekt Rathaus-Neubau steuern. Die Stellen der neuen Einrichtung sollen nun besetzt werden.

Die Pläne der Stadt zum Bau eines neuen Rathauses in Rheydt haben eine wichtige Hürde bei der Bezirksregierung Düsseldorf genommen: Die Kommunalaufsicht hat keine Bedenken dagegen, dass die Stadt eine so genannte eigenbetriebsähnliche Einrichtung gründet, die das Projekt steuert. Das teilte die Stadt in der vergangenen Woche mit. Damit sei nun der Weg frei, um mit der Besetzung der für diese Einrichtung vorgesehenen Stellen zu beginnen. Anfang Juli war der Rat der Stadt dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, dass der Rathaus-Neubau in Rheydt von einer eigenen Einheit koordiniert werden soll. Damit ist allerdings noch keine Entscheidung über den eigentlichen Neubau gefallen.