Bezirkshaushalte in Mönchengladbach Bürger und Vereine können Projekte fördern lassen

Liegen denn schon erste Anträge vor? Ja, berichtete Volker Küppers für den Bezirk Ost. Beide stammten von Vereinen. Einmal gehe es um energetische Sanierungen von Fenstern, einmal um den Umbau eines Geräteraums zu einem Mehrzweckraum, der dann von verschiedenen Menschen genutzt werden kann. Beide müssten noch in die Form gebracht werden. Auch die anderen Bezirksvorsteher berichteten von „vielen guten Ideen“, die ihnen etwa schon bei Stadtteilgesprächen unterbreitet wurden, für die es bislang aber keinen Topf gab. All diese Menschen mögen sich nun um Zuschüsse bewerben, so der Wunsch des Quartetts. Denn auch das wurde deutlich: Übrig bleiben soll von dem Geld am Jahresende nichts, sondern restlos den Bezirken zu Gute kommen. Auch Veranstaltungen wie Stadtteilfeste, die vielleicht schon im Frühjahr stattfinden, sind förderfähig. Das Geld könnte auch im Nachhinein ausgezahlt werden, hieß es. Eine Umverteilung, falls in einem Bezirk mehr und in einem anderen weniger Anträge ergehen sollten, ist indes ausgeschlossen, sagte Elsen.