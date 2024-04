Bezirksbeamte aus Mönchengladbach „Odenkirchen ist besser als sein Ruf“

Fast schon berüchtigte Hochhäuser-Blocks stehen in Odenkirchen. Zu ihnen führen Kostenpflichtiger Inhalt Spuren der Jugendkriminalität in der Gesamtstadt. Das Ordnungsamt steuerte die Wohnblocks abends zeitweise nur gemeinsam mit der Polizei an, die selbst regelmäßig dorthin alarmiert wird. Auch für den örtlichen Bezirksdienst sind die Hochhäuser ein wiederholtes Einsatzziel. „Aber es sind keine No-go-Areas. Da gehe ich zu jeder Tageszeit auch allein hin“, betont Alexander Bongartz.