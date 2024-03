Ehrenamt in Mönchengladbach Bewerbungsfrist für den Heimatpreis geht bald zu Ende

Er ist eine Würdigung für ehrenamtlich tätige Bürger, ein Anlass, sie und ihre Projekte in den Fokus zu stellen – und dabei noch finanziell zu unterstützen. Zum nunmehr fünften Mal wird in Mönchengladbach der Heimatpreis verliehen. Doch wer sich bewerben will, hat nicht mehr lange Zeit dafür. Die Frist endet am Sonntag, 7. April.