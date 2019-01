Training in Mönchengladbach : Experten beraten Jugendliche zur Bewerbung bei Banken

Kunden beraten gehört für einen Bankkaufmann oder eine Bankkauffrau zum Beruf. Foto: dpa-tmn/Candy Welz

Mönchengladbach Die Ausbildung bei Banken ist beliebt, entsprechend viele Bewerber gibt es. Die Agentur für Arbeit, die Kreditinstitute in Mönchengladbach und die Stiftung MGconnect bereiten Schüler am Business-Tag Banken auf die Bewerbung vor.

(angr) Jugendliche, die sich für eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder Bankkauffrau interessieren, sollten sich den 6. Februar im Kalender anstreichen. An diesem Tag bitten die Berufsberatung der Agentur für Arbeit, die Mönchengladbacher Kreditinstitute und die MGconnect-Stiftung zum Business-Tag Banken (ehemals Bankenbewerbertraining) in die Stadtsparkasse am Bismarckplatz. Junge Menschen erleben von 12 bis 16.30 Uhr praxisnah, was es im Bewerbungsverfahren zu beachten gilt, wie sich die Berufswelt im Finanzsektor der Zukunft verändert oder der Arbeitsalltag aussieht. Damit erhalten Jugendliche die Chance, sich gezielt auf das Auswahlverfahren bei einer Bank und einer Sparkasse vorzubereiten. Das teilte die Agentur für Arbeit mit.

Das kostenfreie Training umfasst vier Teile: Neben Gruppengesprächen werden in rotierenden Workshops ein Vortrag zum Thema „Future Banking – dein (Bank-)Job der Zukunft“ und Seminare zu Selbstpräsentation beziehungsweise Vorstellungsgespräch angeboten. Des Weiteren bietet ein World-Café Einblicke in den Alltag der Finanzwelt. Das Expertenteam besteht aus den beiden Berufsberatern der Agentur für Arbeit, Anna Nanousis und Rolf Dörr, sowie aus den Ausbildungsverantwortlichen folgender Mönchengladbacher Kreditinstitute: Deutsche Bank, Gladbacher Bank, Santander Consumer Bank, Stadtsparkasse Mönchengladbach und Volksbank Mönchengladbach.



Wer in diesem Jahr mitmachen möchte, sollte – neben dem Wunsch, Bankkauffrau oder Bankkaufmann zu werden – mindestens eine gute Fachoberschulreife erreichen. Unter fachkundiger Anleitung des Expertenteams üben die Teilnehmer den Aufbau einer Bewerbung, wie der Eignungstest verläuft, was in einem Gruppengespräch zu beachten ist, worauf es im Vorstellungsgespräch oder wahlweise im Interview ankommt und vor allem auch, wie eine gute Selbstpräsentation aussieht. Selbstverständlich wird auch das Thema „Onlinebewerbung“ beim Business-Tag Banken ausführlich behandelt.

Am Ende der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat zur Veranstaltung. Diese Bescheinigung kann bei einer echten Bewerbung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann verwendet werden und bietet dabei Pluspunkte. Nur wer sich vorher anmeldet, kann an diesem Training teilnehmen – die Teilnahmeplätze sind beschränkt. Die Anmeldung läuft online bis zum Freitag, 1. Februar, unter www.mgconnect.de/projekte/business-tage-2019/business-tag-banken/ oder über eine kurze Mail an die Adresse info@mgconnect.de oder telefonisch unter 02161 8237977.

(angr)