Gesundheit in Mönchengladbach So funktioniert eine eigene Bewegungstherapie für Krebspatienten

„Die Therapie steht nicht im Heilmittelkatalog“, sagte Annika Tomanek. Und nur das, was in diesem Katalog stehe, werde von den Krankenkassen übernommen. Dennoch habe man einige Kassen von der Kostenübernahme überzeugt, andere aber zierten sich noch. Daher arbeite man an einer eigenen Leitlinie, die nicht nur in Köln, sondern überall garantiere, dass die Therapie gleich ablaufe, um in den Heilmittelkatalog aufgenommen zu werden. Gleicher Ablauf bedeute jedoch nicht für alle dasselbe.