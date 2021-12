Schwerer Raub in Mönchengladbach : Bewaffneter Mann überfällt Bäckerei

Mönchengladbach Der Täter bestellte zuerst ein Brötchen und bezahlte es auch. Dann zog er ein langes Messer aus der Tasche.

Ein bewaffneter Mann hat am Montag gegen gegen 17 Uhr eine Bäckerei an der Brucknerallee in Rheydt überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte der Täter mit einem hohen dreistelligen Geldbetrag fliehen.