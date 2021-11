Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Bewaffneter Mann raubt Supermarkt in Rheydt aus

Ein Mann hat am Samstag einen Lebensmittelmarkt in Mönchengladbach-Rheydt überfallen.

Mönchengladbach Die Polizei geht davon aus, dass sich der Täter zum Geschäftsschluss noch im Laden aufhielt. Er bedrohte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe und raubte die Tageseinnahmen.

Ein Mann hat am Samstagmittag, 30. Oktober, gegen 13.30 Uhr einen Lebensmittelmarkt an der Dorfbroicher Straße in Rheydt ausgeraubt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei bedrohte der Mann zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und bittet Zeugen um Hinweise.