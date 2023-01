Raub in Mönchengladbach Bewaffneter im „NASA“- Pullover überfällt Tankstelle

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich der Täter gegen 20.40 Uhr aus Richtung Giesenkirchen (Friedensstraße/Druckerstraße) der Tankstelle. Anschließend betrat er den Innenraum, bedrohte den dortigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Der Kassierer händigte ihm daraufhin das Geld aus, das der Mann in einer Umhängetasche verstaute. Anschließend forderte er noch die Herausgabe von Tabakwaren. Auch diese gab der Mitarbeiter heraus. Dann steckte der Täter die Schusswaffe in die Umhängetasche und flüchtete aus der Tankstelle in die Richtung, aus der er gekommen war.