Prozess in Mönchengladbach : Bewährungsstrafe für Tritt gegen Polizisten

Mönchengladbach Nach einem Streit in der Altstadt wachte ein 25-Jähriger im November 2018 am Morgen danach im Polizeigewahrsam auf. Betrunken soll er einem Polizisten ins Gesicht getreten haben. Jetzt sprach das Amtsgericht sein Urteil.

Von Eva-Maria Geef

Mit einer Bewährungsstrafe sowie der Auflage, 400 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen, ist am Mittwoch ein 25-Jähriger vor dem Amtsgericht davon gekommen. Ihm wurde Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit gefährlicher sowie vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Mann, der damals für kurze Zeit in Mönchengladbach wohnte, soll laut Anklage im November 2018 einem Zeugen in einer Disco am Alten Markt einen Faustschlag ins Gesicht gegeben haben. Diesem sei ein Streit vorausgegangen. Nachdem der Schläger der Disco verwiesen worden war, habe das Opfer ihn mit Freunden zur Polizei gebracht, um Anzeige zu erstatten. Da sich der 25-Jährige weiterhin aggressiv verhielt und auf einen Beamten los ging, sollte er über Nacht in Gewahrsam bleiben. Auf der Fahrt zur Wache habe der auf dem Rücken gefesselte Mann einem neben ihm sitzenden Polizisten unvermittelt mit beiden Füßen ins Gesicht getreten.

Vor Gericht erklärte der Angeklagte, auf Grund seines Alkoholkonsums keinerlei Erinnerung mehr an diesen Abend zu haben. Er wisse noch, dass er in der Altstadt Fußball geschaut habe, sei dann gegen Mittag in einer Arrestzelle aufgewacht und habe eine Beamtin gefragt, was los sei. Eine Blutuntersuchung ergab einen Wert von über zwei Promille. Das Opfer sowie die beiden Freunde, die den Angeklagten zur Wache brachten, erklärten übereinstimmend, dass der Mann sehr betrunken gewesen sei, Probleme beim Sprechen sowie Gehen gehabt habe. Auf dem Weg zur Polizei habe er sich mehrfach entschuldigt. Daher habe das Opfer nach eigenen Angaben seine Anzeige am nächsten Tag zurücknehmen wollen, dies sei aber nicht möglich gewesen.