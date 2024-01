Long Covid in Mönchengladbach „Wir lassen uns nicht in die Psycho-Schublade stecken“

Görtz, die ein ständiges Krankheitsgefühl hat, unter Herzrasen, erhöhtem Puls, Migräne, Übelkeit leidet, sich schlapp fühlt, sich hinsetzen muss, wenn sie vielleicht 30 Treppenstufen gestiegen ist und dann Atemnot hat, führt vier aktive Gruppen, in denen sich Menschen, die an Long Covid leiden, austauschen. Zwei dieser Gruppen mit jeweils zehn bis zwölf Teilnehmern treffen sich einmal im Monat in den Räumen des Parisozial in Rheydt. Die beiden anderen Gruppen treffen sich in Grevenbroich, dort wohnt Görtz.