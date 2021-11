Feuerwehr-Einsatz in Mönchengladbach : Bettenbrand in LVR-Klinik

Mönchengladbach Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Brand in der LVR-Klinik ausgerückt. Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte die Rauchentwicklung, deshalb wurde Verstärkung angefordert. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Bett in einem Funktionstrakt, in dem sich keine Patientenzimmer befinden. Teile des Gebäudes waren stark verraucht. Die Feuerwehr setzte mehrere Trupps zur Brandbekämpfung unter Atemschutz ein. Das Feuer wurde gelöscht. Aufgrund der Gebäudestruktur waren anschließend aufwendige Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.