Während eines Einsatzes in Mönchengladbach : Betrunkener wirft Eier auf Feuerwehr-Löschfahrzeuge

Mönchengladbach Die Polizei erstattete Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es ist nicht das erste Mal, dass Blaulichtfahrten durch Würfe behindert wurden.

Ein 44-jähriger Mönchengladbacher hat am Sonntag gegen 21.40 Uhr zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehr in der Ortslage Holt mit Eiern beworfen. Das meldet die Polizei .

Der Feuerwehr Mönchengladbach war ein Brand in einem Haus an der Lindberghstraße gemeldet worden, und ein Löschzug fuhr sofort mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn zum Einsatzort.

An der Lindbergstraße flogen dann die Eier. Ein Löschfahrzeug wurde laut Polizeibericht an der Seitenscheibe auf der Beifahrerseite getroffen, ein weiteres im Bereich der vorderen Stoßstange.

Politik in Grevenbroich : Freie Fahrt für die Feuerwehr per Satellit

Mangel an Fahrzeugen : Sorge um Einsatzmöglichkeit der Feuerwehr in Traar

Dem 29-jährigen Fahrer, seinem 37-jährigen Beifahrer und dem Patienten passierte damals glücklicherweise nichts. Auch in diesem Fall ermittelte die Polizei wegen gefährllichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Einsatzkräfte berichten, dass sie bei Blaulichtfahrten häufiger mit Gegenständen (Böller an Silvester und Eier an Halloween) beworfen werden. Manchmal würden die Fahrzeugen sogar bespuckt.