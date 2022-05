Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte : Betrunkener wirft Bierflasche auf Polizeiauto

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Gladbacher Altstadt ein Streifenwagen beschädigt. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Als Polizisten den 38-Jährigen stellten, wurde dieser rabiat. Der Mann wurde ins Gewahrsam gebracht. Ihn erwarten jetzt gleich mehrere Strafanzeigen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Mann in der Gladbacher Altstadt eine Flasche gegen einen Streifenwagen geworfen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 38-Jährige anschließend in Gewahrsam genommen, der dagegen körperlich und verbal Widerstand leistete.