Diebstahl in Mönchengladbach : Betrunkener klaut Pizza-Auto

Diebstahl in Mönchengladbach

Ein Pizza-Lieferfahrer hat am Sonntag gegen 19 Uhr an der Regentenstraße eine böse Überraschung erlebt, als er von einem Kunden zu seinem Wagen zurückkehren wollte: Wie die Polizei mitteilte, war das Auto, das er unverschlossen samt Schlüssel im Zündschloss abgestellt hatte, plötzlich verschwunden. Ein Unbekannter hatte mit dem Ford Ka das Weite gesucht. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Polizisten gut eine Stunde später den unbeschädigten Wagen mit laufendem Motor auf der Lessingstraße. Am Steuer saß ein 30-Jähriger, offensichtlich unter Alkoholeinwirkung und dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend, der keinen Führerschein besitzt.