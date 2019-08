Polizeikontrollen in Mönchengladbach : Betrunkener nimmt Streifenwagen die Vorfahrt

Ein Betrunkener wäre in Mönchengladbach beinahe in einen Streifenwagen gefahren. Foto: Michael Scholten

Mönchengladbach Der Polizist konnte einen Zusammenstoß nur durch schnelle Reaktion und Ausweichen auf die andere Fahrspur verhindern.

Die Polizei hat am Donnerstag drei Autofahrer erwischt, die berauscht am Steuer saßen. Am Nachmittag stoppten die Beamten bei Verkehrskontrollen zwei Fahrzeugführer, die Betäubungsmittel genommen hatten. Gegen 15 Uhr wurde auf der Schillerstraße ein 26 Jahre alter Autofahrer angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Nachdem ein Test positiv verlaufen war, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ähnlich war die Situation gegen 17 Uhr auf der Bruchstraße. Auch dort wurde ein Fahrer kontrolliert. Da sich bei dem 28-jährigen Mann ebenfalls der Verdacht erhärtete, dass er sich unter dem Einfluss von Drogen ans Steuer gesetzt hatte, wurde ein Vortest gemacht, der ebenfalls positiv verlief. Auch ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. In beiden Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.